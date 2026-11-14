به گزارش خبرنگار مهر ، صبح شنبه ، آیین تکریم و معارفه شهردار پیشوا با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد و طی آن شیرزاد یعقوبی به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

شیرزاد یعقوبی با حکم استاندار تهران مسئولیت شهرداری پیشوا را بر عهده گرفت و سید جمال محمدی پس از سه سال فعالیت در این مسئولیت جای خود را به شهردار جدید داد.

گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات شهردار پیشین بر ضرورت توسعه زیرساخت های شهری ارتقای خدمات رسانی به شهروندان و پیگیری مطالبات عمرانی و خدماتی پیشوا تأکید شد.