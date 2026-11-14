به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد از مسمومیت هفت نفر با گاز شهری و گاز زغال در سه حادثه جداگانه در محور شیراز ـ جهرم، مرودشت و نورآباد خبر داد و گفت: در نخستین حادثه، ساعت ۰۱:۳۶ بامداد امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز شهری در یک کارخانه واقع در محور شیراز ـ جهرم به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر دچار مسمومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) کوار منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس با اشاره به دومین حادثه بیان کرد: ساعت ۰۳:۲۷ بامداد ۲۳ آبان، گزارشی از مسمومیت با گاز زغال در منطقه سیدان شهرستان مرودشت اعلام شد که در پی آن یک نفر دچار مسمومیت شد.

عابد ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از حضور کارشناسان اورژانس و دریافت اقدامات درمانی در محل، نیازی به انتقال به بیمارستان نداشت.

وی همچنین از وقوع حادثه دیگری در نورآباد خبر داد و گفت: ساعت ۰۸:۲۰ صبح امروز، سه نفر بر اثر نقص بخاری دچار مسمومیت با گاز شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) نورآباد انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس فارس با اشاره به مجموع هفت مصدوم در این سه حادثه، بر ضرورت بررسی وسایل گرمایشی، اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی تأکید کرد.