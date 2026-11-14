به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته کتاب، آیین نواختن زنگ کتاب و کتاب‌خوانی پیش از ظهر شنبه با هدف توجه به اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل جوان، در هنرستان دخترانه هنرهای زیبای سنندج برگزار شد.

در این مراسم، عیسی فلاح معاون فرهنگی و امور رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، رضایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج، الله‌ویسی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج و پربار مدیر هنرستان حضور داشتند.

اجرای موسیقی به‌صورت تک‌نوازی از سوی یکی از هنرجویان، از بخش‌های این برنامه بود و در پایان نیز از هنرجویان برتر هنرستان در حوزه کتاب‌خوانی تجلیل شد.