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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

نخستین گلخانه هیدروپونیک هنرستان‌های غرب کشور در سنندج راه‌اندازی شد

نخستین گلخانه هیدروپونیک هنرستان‌های غرب کشور در سنندج راه‌اندازی شد

سنندج- نخستین گلخانه هیدروپونیک هنرستان‌های غرب کشور با مساحت هزار مترمربع در هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج راه‌اندازی شد تا آموزش عملی فناوری‌های نوین کشاورزی به هنرجویان توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ظهر یکشنبه در جریان بازدید از گلخانه هیدروپونیک هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج گفت: گلخانه هیدروپونیک هنرستان کشاورزی شهید نصری با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی و آشنایی هنرجویان با فناوری‌های نوین کشاورزی راه‌اندازی شده و پیش‌بینی می‌شود تولید آن سالانه بیش از ۸ تن نسبت به کشت خاکی افزایش یابد.

هادی الله‌ویسی اظهار کرد: توسعه آموزش‌های عملی و مهارتی در هنرستان‌های کشاورزی می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند و متناسب با نیازهای روز بخش کشاورزی را فراهم کند.

وی افزود: این گلخانه با مساحت هزار مترمربع در محل کشت خاکی پیشین هنرستان احداث و با اجرای اقدامات نوسازی و بهینه‌سازی، برای آموزش شیوه‌های نوین تولید در اختیار هنرجویان قرار گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با اشاره به اجرای کشت هیدروپونیک در این مجموعه بیان کرد: این طرح برای نخستین بار در میان هنرستان‌های غرب کشور، امکان آموزش عملی کشت‌های جالیزی به شیوه هیدروپونیک را برای هنرجویان رشته‌های کشاورزی فراهم کرده است.

الله‌ویسی ادامه داد: استفاده از ظرفیت چنین فضاهایی باعث می‌شود آموزش‌های ارائه‌شده در هنرستان از حالت صرفاً نظری فاصله گرفته و هنرجویان در یک محیط واقعی با فرآیند تولید، فناوری و روش‌های جدید کشاورزی آشنا شوند.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدی گلخانه خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر شیوه کشت، برآورد شده است تولید سالانه این واحد در مقایسه با کشت خاکی پیشین، بیش از هشت تن افزایش داشته باشد.

پیوند آموزش، تولید و کارآفرینی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، پیوند میان آموزش و تولید را یکی از الزامات توسعه هنرستان‌های مهارتی دانست و گفت: هنرجویان باید در دوران تحصیل علاوه بر کسب دانش تخصصی، فرصت تجربه عملی و آشنایی با الزامات بازار کار را نیز به دست آورند.

الله‌ویسی افزود: حرکت به سمت فناوری‌هایی مانند کشت هیدروپونیک می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی، زمینه تقویت مهارت، تجربه‌اندوزی و شکل‌گیری ایده‌های کارآفرینانه را در میان هنرجویان فراهم کند.

وی تأکید کرد: توسعه چنین زیرساخت‌هایی در هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج گامی در جهت تقویت آموزش‌های نوین و مهارت‌محور و فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر آموزش با تولید و کارآفرینی است.

کد مطلب 6967604

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