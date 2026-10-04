به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ظهر یکشنبه در جریان بازدید از گلخانه هیدروپونیک هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج گفت: گلخانه هیدروپونیک هنرستان کشاورزی شهید نصری با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی و آشنایی هنرجویان با فناوری‌های نوین کشاورزی راه‌اندازی شده و پیش‌بینی می‌شود تولید آن سالانه بیش از ۸ تن نسبت به کشت خاکی افزایش یابد.

هادی الله‌ویسی اظهار کرد: توسعه آموزش‌های عملی و مهارتی در هنرستان‌های کشاورزی می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند و متناسب با نیازهای روز بخش کشاورزی را فراهم کند.

وی افزود: این گلخانه با مساحت هزار مترمربع در محل کشت خاکی پیشین هنرستان احداث و با اجرای اقدامات نوسازی و بهینه‌سازی، برای آموزش شیوه‌های نوین تولید در اختیار هنرجویان قرار گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با اشاره به اجرای کشت هیدروپونیک در این مجموعه بیان کرد: این طرح برای نخستین بار در میان هنرستان‌های غرب کشور، امکان آموزش عملی کشت‌های جالیزی به شیوه هیدروپونیک را برای هنرجویان رشته‌های کشاورزی فراهم کرده است.

الله‌ویسی ادامه داد: استفاده از ظرفیت چنین فضاهایی باعث می‌شود آموزش‌های ارائه‌شده در هنرستان از حالت صرفاً نظری فاصله گرفته و هنرجویان در یک محیط واقعی با فرآیند تولید، فناوری و روش‌های جدید کشاورزی آشنا شوند.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدی گلخانه خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر شیوه کشت، برآورد شده است تولید سالانه این واحد در مقایسه با کشت خاکی پیشین، بیش از هشت تن افزایش داشته باشد.

پیوند آموزش، تولید و کارآفرینی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، پیوند میان آموزش و تولید را یکی از الزامات توسعه هنرستان‌های مهارتی دانست و گفت: هنرجویان باید در دوران تحصیل علاوه بر کسب دانش تخصصی، فرصت تجربه عملی و آشنایی با الزامات بازار کار را نیز به دست آورند.

الله‌ویسی افزود: حرکت به سمت فناوری‌هایی مانند کشت هیدروپونیک می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی، زمینه تقویت مهارت، تجربه‌اندوزی و شکل‌گیری ایده‌های کارآفرینانه را در میان هنرجویان فراهم کند.

وی تأکید کرد: توسعه چنین زیرساخت‌هایی در هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج گامی در جهت تقویت آموزش‌های نوین و مهارت‌محور و فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر آموزش با تولید و کارآفرینی است.