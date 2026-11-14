به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نور خالد، خبرنگار این خبرگزاری در غزه گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی پهپادهایی را بر فراز نوار غزه، به‌ویژه مناطق شرقی، به پرواز درمی‌آورد که جعبه‌های حاوی مواد منفجره را روی سقف ساختمان‌های باقی‌مانده، به‌خصوص در محله زیتون در جنوب شرقی شهر غزه، رها می‌کنند.

به گفته این خبرنگار، استفاده از این جعبه‌های انفجاری برای ارتش اسرائیل هزینه کمتری نسبت به گلوله‌باران مداوم توپخانه‌ای دارد و در عین حال خسارت بیشتری وارد می‌کند.

این نخستین بار نیست که ارتش اسرائیل از این روش استفاده می‌کند و در طول جنگ علیه نوار غزه نیز بارها به آن متوسل شده است. با این حال، هدف از حملات روز گذشته، وادار کردن آوارگانی به ترک محل زندگی خود بود که در تنها منطقه باقی‌مانده در شرق خیابان صلاح‌الدین و در امتداد این مسیر در شهر غزه سکونت دارند.

ارتش اسرائیل پیش‌تر نیز با جلو بردن بلوک‌های زردرنگ و تغییر مسیر موسوم به «خط زرد»، ساکنان محله‌های شجاعیه و تفاح را بارها مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است؛ اقدامی که به معنای گسترش مناطق تحت کنترل این رژیم است.

در صورت ادامه گلوله‌باران و پرتاب جعبه‌های انفجاری، خیابان صلاح‌الدین که یکی از جاده‌های اصلی سراسر نوار غزه است و مناطق شرقی آن ممکن است به کنترل اسرائیل درآید.

چنین وضعیتی به تصرف مناطق گسترده‌تری از غزه، قطع مسیرهای اصلی، جداسازی بخش‌هایی از این منطقه از یکدیگر و سوق دادن ساکنان به مناطق غربی منجر خواهد شد؛ مناطقی که در نتیجه این جابه‌جایی‌ها با فشار و بار جمعیتی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

«خط زرد» در نوار غزه خطی است که در چارچوب توافق آتش‌بس برای مشخص کردن محدوده استقرار و عقب‌نشینی نیروهای ارتش اسرائیل تعیین شده است اما رژیم صهیونیستی به آن پایبند نبوده است.