به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «گاردین» در سرمقاله‌ امروز خود به فاجعه غزه و رنج و مصیبت مردم این منطقه پرداخته و از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از مرگ فلسطینیان در این زمستان سخت اقدام کنند.

این روزنامه تأکید کرد که تشکیل کابینه جدید اسرائیل مانع ادامه کشتار در غزه نخواهد شد، بلکه تنها فشار مستمر بین‌المللی می‌تواند به این وضعیت پایان دهد.

گاردین با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به یکی از معدود بیمارستان‌های فعال غزه که به شهادت ۶ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر انجامید، تصریح کرد که این حمله اتفاقی استثنایی نبود؛ زیرا از زمان اعلام آتش‌بس به‌ طور متوسط روزانه ۴ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

به نوشته این مقاله، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که در حمله به بیمارستان ناصر، یکی از فرماندهان حماس و شماری از نیروهای دیگر این جنبش را هدف قرار داده است، اما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. سوابق ارتش صهیونیستی دلیلی برای اعتماد به روایت های آن باقی نمی‌گذارد؛ چرا که شمار زیادی از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به هدف قرار گرفتن عمدی مراکز درمانی و کارکنان بخش بهداشت و درمان هشدار داده‌اند.

این گزارش با تاکید بر اینکه بیش از چهارپنجم ساختمان‌های غزه ویران شده‌اند، نوشت که در این شرایط تأثیر طوفان‌ها و سرمای شدید ویرانگر بوده است؛ به‌طوری که در پایان هفته گذشته دست‌کم چهار کودک و یک زن جان باختند.

سازمان ملل اعلام کرده است که ۹۴۰ هزار نفر در پناهگاه‌های موقت واقع در مناطق در معرض خطر سیل زندگی می‌کنند و فاضلاب به داخل چادرهای آنان سرازیر می‌شود.

این روزنامه با اشاره به اینکه بازسازی، مهم‌ترین نیاز مردم غزه است، نوشت که ابتدایی‌ترین امکانات در اختیار آنان قرار نمی گیرد. رژیم صهیونیستی مانع ورود ۱۵۰ هزار چادر آماده استفاده به غزه شده است. علاوه بر این، ورود کالاهای ضروری دیگر از جمله تجهیزات فاضلاب نیز ممنوع است.

به نوشته این رزونامه انگلیسی، بر اساس قوانین بین‌المللی، رژیم صهیونیستی به‌ عنوان قدرت اشغالگر، مسئول تأمین نیازهای ساکنان غزه است و باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه‌ای را بدهد که مردم این منطقه به‌ شدت به آن نیاز دارند.

گاردین در ادامه می‌نویسد: حتی شورای صلح، به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که به حمایت از نتانیاهو معروف است، از تل آویو خواسته است اجازه ورود تمامی محموله‌های بشردوستانه را صادر کند، اما آمریکا هیچ تمایلی برای استفاده عملی از نفوذ خود نشان نمی‌دهد.

به نوشته گاردین بیش از ۳۰ درصد از آمریکایی ها معتقدند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. در سایه این رویکرد، دولت‌ها نباید به بیان مواضع و اظهارات لفظی بسنده کنند، بلکه باید با اقدامات عملی، مواضع خود را به اثبات برسانند. برنامه جهانی غذا در ماه گذشته اعلام کرد به دلیل کاهش منابع مالی، ناچار شده است شمار افرادی را که می‌تواند به آنان کمک کند، ۵۰۰ هزار نفر کاهش دهد. ممانعت‌های اسرائیل نیز هزینه عملیات امدادرسانی را افزایش داده و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های امدادی، مانع دیگری در مسیر کمک‌رسانی به مردم غزه است.

گاردین در پایان تأکید کرد که زمان اعمال فشار حداکثری بر رژیم صهیونیستی فرا رسیده است تا اطمینان حاصل شود فلسطینیان می‌توانند از این زمستان جان سالم به در ببرند.