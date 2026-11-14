به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «راسل برند: راز آشکار» عنوان مستندی است که ظهور برند به عنوان یک ستاره و سقوط بعدی او پس از اتهام‌های متعدد سوءرفتار جنسی را به تصویر می‌کشد.

«راز آشکار» مستند جدیدی است که اکنون در نتفلیکس در دسترس قرار گرفته و مسیر راسل برند را از یک کمدین و ستاره سینما تا فعال سیاسی و یوتیوبر معروف که نظریه‌های توطئه را مطرح می‌ساخت و در نهایت محاکمه جنایی او را که به سرخط خبرهای رسانه‌ها بدل شد، دنبال می‌کند.

این مستند به کارگردانی اولیویا ایزاکس ساخته شده است. برای ساخت «راسل برند: راز آشکار» از مصاحبه با افراد مختلف که بینشی از زندگی برند داشته‌اند و فیلم‌های آرشیوی استفاده شده و تحقیقات انجام شده توسط رزاموند اوروین و خبرنگار تحقیقات شارلوت ویس خبرنگاران ارشد خبری تایمز و ساندی تایمز، را ارائه می‌دهد.

فیلم «راسل برند: راز آشکار» درباره چیست؟

این فیلم با استفاده از مصاحبه با افراد داخلی و فیلم‌های آرشیوی، به حرفه برند و تحقیقات در مورد اتهام‌های علیه او می‌پردازد. ایزاکس گفت تیم او قصد داشت فراتر از اتهامات صرف، به این موضوع نگاه کند. وی گفت: ما می‌خواستیم به طور گسترده‌تر و کلی‌تر به موضوع نگاه کنیم تا سعی کنیم درکی از راسل برند، اینکه او کیست و جهان‌هایی که در آنها زندگی کرده را به دست آوریم و بفهمیم که چرا این اتهامات زودتر آشکار نشدند و دهه‌ها پس از شروع شایعات، چه چیزی لازم بود تا به اصل مطلب برسیم.

حکم دادگاه راسل برند چه بود؟

۵ نوامبر، دادگاهی در لندن، برند را به جرم یک فقره تجاوز جنسی و سه فقره آزار جنسی مجرم شناخت. او در برای ۲ مورد تجاوز جنسی دیگر و یک مورد اقدام به تجاوز جنسی بی‌گناه شناخته شد. او در ۹ نوامبر به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد.

ایزاکس گفت: این حکم در لحظه‌ای مهم است، اما ماهیت فیلم را تغییر نمی‌دهد: نگاهی عمیق‌تر به چگونگی امکان‌پذیر شدن این امر و چگونگی پنهان ماندن آن برای مدت طولانی لازم است.

وی در ادامه عنوان کرد: محاکمه راسل برند توجه زیادی را به کار رزاموند اوروین و شارلوت ویس و شجاعت باورنکردنی قربانیان در صحبت کردن جلب کرد. خوشحالم که این فیلم پیچیدگی داستانی مانند این و تأثیر عظیم آن بر کسانی که سعی در آشکار کردن داستان‌های سوءاستفاده دارند را نشان می‌دهد.

فیلم چه زمانی ساخته شد؟

با وجود انتشار به موقع، این فیلم سه سال در دست ساخت بود. ایزاکس توضیح داد: «ما فیلمبرداری را قبل از اینکه پلیس هرگونه اتهامی را مطرح کند، شروع کردیم و از همان ابتدا آگاه بودیم که نمی‌توانیم قبل از پایان دادگاه چیزی را منتقل کنیم یا کاری انجام دهیم که ممکن است به آن لطمه بزند. این صرفاً بخشی از مسئولیت‌پذیری فیلمسازان است و این نحوه کار ما را در طول کار شکل داد.»

او اضافه کرد که بازماندگانی که تیم با آنها فیلمبرداری کرده، بخشی از محاکمه نبودند و «زمان انتشار هیچ تفاوتی در خود محتوا ایجاد نمی‌کند. این فیلم همیشه قرار بود به شیوه‌ای روزنامه‌نگارانه ساخته شود، با ترکیبی از صداها، از جمله افرادی از حلقه نزدیکان او و نه فقط کسانی که ادعاها یا تجربیات منفی دارند.»

آیا اطلاعات جدیدی در «راسل برند: راز آشکار» وجود دارد؟

این مستند پا را فراتر می‌گذارد. ایزاکس با اشاره به کنترل اجباری و سوءاستفاده عاطفی در شهادت‌ها می‌گوید: ما به سرعت متوجه شدیم که متأسفانه چیزهای بیشتری وجود دارد. و یک الگوی رفتاری وجود دارد که ما در حال کشف آن هستیم. این فیلم همچنین به فرهنگ پیرامون برند، از جمله «بایگانی آن زمان، میزان تکان‌دهنده بودن آن و دیدن تماشاگرانی که با او می‌خندند» می‌پردازد.

تاریخ انتشار مستند «راسل برند: راز آشکار» چه زمانی است؟

این مستند در ۱۳ نوامبر (جمعه ۲۲ آبان) در نتفلیکس به نمایش درآمد و اکنون در حال پخش است.

در این مستند با چه کسانی مصاحبه شده است؟

این مستند شامل مصاحبه‌ها و شهادت‌هایی از افراد زیر است:

رزاموند اوروین، خبرنگار ارشد خبری، ساندی تایمز و تایمز

شارلوت ویس، خبرنگار تحقیقات، ساندی تایمز و تایمز

نیش کومار، کمدین

هریت کمسلی، کمدین

جورج مونبیوت، ستون‌نویس، گاردین

سارا سلیمانی، بازیگر و نویسنده

لورا کاندر، تهیه‌کننده تلویزیون و رادیو که با برند در فیلم «آزاد بمان» همکاری داشت

مارک پینیرو، هم‌خانه سابق برند

آماندا آلگوئرو آلخوس، دوست دختر سابق برند

جورجینا بیلی، مدل سابق که با برند رابطه داشت

جردن مارتین، دوست دختر سابق برند

قربانیان ادعایی برند که هویت آنها محفوظ مانده است

نتفلیکس پیش از این از حذف برنامه کمدی «راسل برند: تولد دوباره» محصول ۲۰۱۸ که در مقابل تماشاگران زنده در «هکنی امپایر» در شرق لندن فیلمبرداری شده بود، خودداری کرد، اما پس از محکومیت برند در روز دوشنبه، دیگر به طور فعال این برنامه را برای اعضا تبلیغ نخواهد کرد. برنامه «راسل برند: تولد دوباره» در توصیه‌های تماشای نتفلیکس نمایش داده نخواهد شد و هنگام جستجوی نام برند نمایش داده نمی‌شود. با این حال، این برنامه را می‌توان با جستجوی «کمدی استندآپ بریتانیایی» پیدا کرد.