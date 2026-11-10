به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، راسل برند بازیگر انگلیسی، پس از آن که هفته پیش به جرم آزار و تجاوز جنسی در دادگاه جنایی لندن محاکمه شد، به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شد.

در این محکمه قاضی برای اتهام ردیف ۳ حکم ۹ ماه، برای اتهام ردیف ۵ حکم ۱۸ ماه و برای اتهام ردیف ۷ حکم ۸ ماه حبس صادر کرد و همچنین برای اتهام ردیف ۶ که تجاوز به عنف بود، ۹ سال حبس تعیین کرد. قاضی گفت برند باید دو سوم از مجازات را تحمل کند تا بتواند با مجوز آزاد شود.

این بازیگر و کمدین روز پنجشنبه به جرم سه فقره تعرض جنسی و یک فقره تجاوز جنسی مجرم شناخته شد. او از ۲ فقره اتهام تجاوز جنسی دیگر و یک فقره اقدام به تجاوز جنسی تبرئه شد.

در جلسه صدور حکم که دیروز صبح (دوشنبه) بود، زنان حاضر در پرونده به قاضی از تأثیری که جنایات برند بر آنها گذاشته است، سخن گفتند. یکی از قربانیان که در سال ۲۰۰۵ در یک ایستگاه رادیویی آزار جنسی دیده بود (مورد پنجم)، در بیانیه‌ای که در دادگاه قرائت شد، گفت این حمله تأثیر ماندگاری بر زندگی او داشته است.

قربانی مورد سوم که در سال ۲۰۰۴ در یک بار در لندن مورد آزار جنسی قرار گرفته بود، گفت پس از حمله «نمی‌توانستم از دیدن او در رسانه‌ها که برای رفتار نفرت‌انگیزش علیه زنان همه چیز را یک شوخی می‌گرفتند، فرار کنم». قربانی مورد هفتم که سال ۲۰۰۹ در حین فیلمبرداری برای کانال ۴ توسط برند مورد تجاوز قرار گرفته بود، گفت پس از آن «اعتماد خود را به همه از دست داده و احساس می‌کند که محیط کار امن نیست». او همچنین گفت که این مسأله توسط مدیریت ارشد نادیده گرفته شد.

جدی‌ترین جنایت برند قربانی شماره ۶ بود که تا مدت‌ها نگران ابتلا به HIV بود. قاضی این مورد را از عوامل تشدیدکننده در تصمیم محکومیت او دانست و گفت به دلیل بی‌احترامی بی‌مورد و باور وی مبنی بر اینکه با مشهور بودن می‌توان هر طور که دوست داشت، هر زمان که دوست داشت، بدون مانع از قوانینی که افراد شریف با آن زندگی می‌کنند، رفتار کرد، مستحق دریافت این مجازات است.

قاضی خطاب به برند ۵۱ ساله گفت حدود ۲۰ سال پیش، وقتی در حال مشهور شدن بودید، از نظر بسیاری از مردم، بامزه و کاریزماتیک بودید ولی به یک شکارچی جنسی تبدیل شده بودید.

محکومیت برند از روز پنجشنبه و زمانی آغاز شد که قاضی از سپردن وثیقه مشروط به او ممانعت کرد و وی راهی بازداشتگاه پلیس شد.

برند متهم به تجاوز به سه زن در مکان‌های مختلف بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ بود. پس از پایان محاکمه، پلیس متروپولیتن تأیید کرد که در حال بررسی ادعاهای بیشتر تجاوز از سوی ۲ زن دیگر است.

اتهامات علیه برند در سال ۲۰۲۳ با یک مجموعه گزارش مستند از روزنامه ساندی تایمز و کانال ۴ با عنوان «اعزام‌ها» علنی شد. پیش از آن، او بیشتر به عنوان یک کمدین و برای بازی در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی از جمله «فراموش کردن سارا مارشال» و «او را به گریک ببر» شناخته می‌شد.

راسل برند همسر سابق کیتی پری خواننده و ترانه نویس آمریکایی بوده است.