به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، در راستای برگزاری سلسله نشست‌های ویژه جذب دانشجویان بین‌الملل، سومین نشست تخصصی جذب دانشجویان بین‌الملل در حوزه آفریقای شمالی با محوریت کشور تونس با حضور عباس قنبری باغستان؛ معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، محمدعلی ربانی؛ مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جعفر مروارید؛ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس، اعضای کارگروه ملی جذب و جمعی از مدیران جذب دانشگاه‌های سراسر کشور به‌صورت برخط برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی ظرفیت‌های جذب دانشجو، ارزیابی قابلیت‌های نظام آموزش عالی کشورهای آفریقایی، تسهیل جذب دانشجو از کشور تونس و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران برگزار شد با اشاره به رویکرد توسعه‌محور وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در گسترش دیپلماسی علمی با قاره آفریقا، از تأیید رسمی ۸ دانشگاه کشور تونس در آخرین رتبه‌بندی و کتابچه ارزیابی دانشگاه‌های خارجی خبر داده شد.

بر این اساس و با توجه به سطح‌بندی انجام‌شده، یک دانشگاه در گروه الف، دو دانشگاه در گروه ب و مابقی در گروه ج، رتبه‌بندی شده و بسترهای قانونی و اعتباری لازم جهت راه‌اندازی دوره‌های مشترک تحصیلی و همچنین تحصیل متقابل دانشجویان ایرانی و تونسی با سهولت کامل فراهم شده است.

حمایت از برپایی غرفه دانشگاه‌های ایرانی در نمایشگاه آموزشی تونس

یکی دیگر از محورهای این جلسه، بررسی ظرفیت‌های نمایشگاهی و معرفی توانمندی‌های آموزش عالی ایران در شمال آفریقا بود. با هماهنگی سازمان امور دانشجویان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقرر شد تمهیدات لازم برای حضور دانشگاه‌های داوطلب کشور در قالب غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی آموزشی تونس اندیشیده شود و از حضور نمایندگان دانشگاه‌ها حمایت ویژه صورت گیرد.

طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مشترک

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تعریف دوره‌های آموزشی مشترک مورد تأکید قرار گرفت. با توجه به فهرست رشته‌ها و نیازهای آینده بازار کار و نظام علمی تونس، مقرر شد با هم‌افزایی رایزنی فرهنگی ایران در تونس، دانشگاه‌های مستعد در کشور میزبان شناسایی و متناظر با آنها، دانشگاه‌های پیشرو ایرانی مأموریت یابند تا مدل‌های مشترک آموزشی همچون برگزاری دوره‌های ترکیبی با حضور استادان ایرانی یا گذراندن سال پایانی تحصیل در ایران را تدوین و اجرایی کنند.