به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در آیین نواختن زنگ کتاب در مدارس گرمسار به میزبانی مدرسه سعادت این شهر، بیان داشت: کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای آگاهی، افزایش دانش و پرورش قدرت تفکر و خلاقیت در نسل آینده است.

وی بر ضرورت تسهیل دسترسی نسل جوان به منابع مطالعاتی تأکید کرد و ادامه داد: انس با کتاب می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، پرسشگر و توانمند باشد.

فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ مطالعه از دوران کودکی افزود: عادت به کتاب‌خوانی باید از سال‌های نخست تحصیل در دانش‌آموزان شکل بگیرد؛ چراکه مطالعه علاوه بر تقویت مهارت‌های یادگیری و افزایش اطلاعات عمومی، به تقویت قدرت تحلیل، تصمیم‌گیری و شناخت بهتر مسائل فردی و اجتماعی کمک می‌کند.

همتی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای آموزشی و فرهنگی است، تصریح کرد: خانواده‌ها، مدارس، معلمان و کتابخانه‌های عمومی هر یک نقش موثری در ترغیب کودکان و نوجوانان به مطالعه دارند و باید با فراهم کردن فضای مناسب و دسترسی آسان به کتاب‌های مفید و متناسب با سن دانش‌آموزان، زمینه علاقه‌مندی آنان به مطالعه را فراهم کنند.

وی همچنین بر اهمیت توجه به کتابخانه‌های مدارس و تقویت برنامه‌های فرهنگی با محوریت کتاب تأکید کرد و افزود: گسترش فرهنگ مطالعه تنها به برگزاری مناسبت‌هایی مانند هفته کتاب محدود نمی‌شود، بلکه باید به یک رفتار مستمر در زندگی روزمره دانش‌آموزان تبدیل شود.