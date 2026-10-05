به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار با تأکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در جامعه اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از پایه‌های اصلی توسعه فرهنگی هر جامعه است و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، باید برای ارتقای سرانه مطالعه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی توسعه زیرساخت‌های مطالعاتی در مدارس و فضاهای عمومی را ضروری دانست و افزود: فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه نباید تنها به کتابخانه‌ها محدود شود، بلکه مدارس و فضاهای عمومی شهری نیز باید به گونه‌ای تجهیز شوند که دانش‌آموزان و شهروندان دسترسی آسان‌تری به منابع مطالعاتی داشته باشند.

فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی تصریح کرد: برخورداری از امکانات فرهنگی حق همه شهروندان است و نباید میان مناطق شهری و روستایی در این زمینه تفاوتی وجود داشته باشد.

همتی همچنین بر تقویت کتابخانه‌های سیار برای ارائه خدمات به مناطق روستایی و کم برخوردار تأکید کرد و یادآور شد: این موضوع باید با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ارائه راهکارهای خلاقانه برای ترویج فرهنگ مطالعه را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و افزود: همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف انجمن کتابخانه‌های عمومی مورد تأکید است.