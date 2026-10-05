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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی در گرمسار؛ عدالت فرهنگی محقق شود

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی در گرمسار؛ عدالت فرهنگی محقق شود

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر نقش کتابخوانی در توسعه فرهنگی، گفت: تقویت زیرساخت‌های مطالعاتی و گسترش دسترسی شهروندان شهری و روستایی شهرستان به امکانات کتابخانه‌ای ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار با تأکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در جامعه اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از پایه‌های اصلی توسعه فرهنگی هر جامعه است و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، باید برای ارتقای سرانه مطالعه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی توسعه زیرساخت‌های مطالعاتی در مدارس و فضاهای عمومی را ضروری دانست و افزود: فراهم کردن فضای مناسب برای مطالعه نباید تنها به کتابخانه‌ها محدود شود، بلکه مدارس و فضاهای عمومی شهری نیز باید به گونه‌ای تجهیز شوند که دانش‌آموزان و شهروندان دسترسی آسان‌تری به منابع مطالعاتی داشته باشند.

فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی تصریح کرد: برخورداری از امکانات فرهنگی حق همه شهروندان است و نباید میان مناطق شهری و روستایی در این زمینه تفاوتی وجود داشته باشد.

همتی همچنین بر تقویت کتابخانه‌های سیار برای ارائه خدمات به مناطق روستایی و کم برخوردار تأکید کرد و یادآور شد: این موضوع باید با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ارائه راهکارهای خلاقانه برای ترویج فرهنگ مطالعه را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و افزود: همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف انجمن کتابخانه‌های عمومی مورد تأکید است.

کد مطلب 6969003

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