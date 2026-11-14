به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، منابع یمنی از تداوم حملات هوایی سعودی به مناطقی از صعده در شمال یمن خبر دادند.

جنگنده‌های عربستان سعودی امروز (شنبه) شبکه مخابراتی در شهرستان مجز در استان صعده را هدف دو حمله هوایی قرار دادند.

یک منبع محلی اعلام کرد این حملات منطقه صاره در شهرستان مجز را هدف گرفته است.

هم‌زمان، خبرنگار شبکه المسیره در صعده گزارش داد که مواضعی در روستاهای مسکونی شهرستان مرزی رازح هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای عربستان قرار گرفته است.

این خبرنگار همچنین از انجام دو حمله هوایی دیگر از سوی جنگنده‌های عربستان به مناطق جنوبی شهر صعده خبر داد.