به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۲۲ است.

شاخص کیفی هوای تبریز از ۱۱ دیروز تا ۱۱ امروز (میانگین ۲۴ ساعت گذشته) هم برابر ۱۱۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

هوای تبریز طی امسال برای پنجمین روز در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.