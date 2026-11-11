به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما»، مینا نوعی، عکاس خبرگزاری مهر در آذربایجان‌شرقی، برای گزارش تصویری «نفس‌های سنگین تبریز» به‌عنوان برگزیده رتبه اول بخش عکس این جشنواره معرفی و تجلیل شد.

این گزارش تصویری با محوریت آلودگی هوای تبریز، وضعیت خاکستری شهر در روزهای آلوده و تأثیر شرایط نامطلوب کیفیت هوا بر زندگی شهروندان تهیه شده بود.

در این گزارش، وضعیت آلودگی هوا و پیامدهای آن در زندگی روزمره شهروندان به تصویر کشیده شده و موضوع توقف مازوت‌سوزی نیروگاه حرارتی تبریز نیز با استناد به اظهارات مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی مورد توجه قرار گرفته بود.

بر اساس متن لوح تقدیر صادرشده از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز، مینا نوعی به پاس فعالیت و اهتمام در پیگیری و تبیین مسائل شهری و حضور در پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما»، شایسته دریافت رتبه اول بخش عکس شناخته شد.

پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما» با هدف توجه به مسائل شهری و ارج نهادن به فعالیت‌های رسانه‌ای و پژوهشی برگزار شد و در آیین اختتامیه آن از برگزیدگان بخش‌های مختلف تجلیل به عمل آمد.