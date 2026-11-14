به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ملک‌حسینی صبح شنبه در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام، ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در این آیین اظهار کرد: حضور پرشور و باشکوه مردم، جلوه‌ای از قدرشناسی و ارادت آنان به مقام شامخ شهدا بود و به مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام عظمت بخشید.

وی با اشاره به نام‌گذاری این شهید گمنام به نام «صالح» افزود: این نام را برای شهید انتخاب کردم؛ چراکه شهید، بنده صالح خداوند است و در مسیر بندگی و رضایت پروردگار گام برداشته است.

رئیس‌قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محل شهادت این شهید تصریح کرد: این شهید در سرزمینی به درجه رفیع شهادت نائل آمده که پیش از این نیز با خون پاک شهدای عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ گلگون شده است.

ملک‌حسینی با اشاره به سابقه درخشان ایثار و فداکاری مردم استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مردم این استان بیش از ۲ هزار شهید را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی تقدیم کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به حوادث جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه خاطرنشان کرد: اگرچه استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق جغرافیایی درگیر جنگ نبود، اما در جریان این حوادث نیز شهدای زیادی را تقدیم نظام و کشور کرد.

رئیس‌ قضایی نیروهای مسلح استان در پایان، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام را نشانه‌ای از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست.