به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، طی حکمی ام‌البنین محمدی را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سیمرغ منصوب کرد.

در مراسم معرفی سرپرست جدید فرمانداری سیمرغ، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های رجبعلی وهابی، فرماندار پیشین این شهرستان، محمدی به‌عنوان مسئول جدید فرمانداری معرفی شد.

ام‌البنین محمدی پیش از این مسئولیت مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران را بر عهده داشت و مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری نیز از جمله سوابق مدیریتی وی به شمار می‌رود.

استاندار مازندران در حکم انتصاب محمدی، با اشاره به تعهد، توانمندی و سوابق اجرایی وی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اجرای سیاست‌های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه، قانون‌مداری و تلاش برای ارتقای رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرده است.