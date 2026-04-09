دور جدید مدیریتی در مازندران کلید خورد؛ انتصاب فرماندار نور

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور احکام جدید از سوی استاندار مازندران، روند تغییرات مدیریتی در سطح استان وارد مرحله تازه‌ای شد و سرپرست فرمانداری شهرستان نور و بخشدار جدید چمستان منصوب شدند.

بر اساس این احکام، محمد هادی رجائی با حکم مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نور منصوب شد.

رجائی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران است و پیش از این به‌عنوان معاون فرمانداری ویژه شهرستان آمل فعالیت داشته است. وی همچنین سوابق اجرایی و علمی متعددی از جمله عضویت در هیئت علمی دانشگاه، ریاست دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و عضویت در گروه مشاوران اقتصادی استانداری مازندران را در کارنامه خود دارد.

همچنین در ادامه این تغییرات، بهمن صفری به‌عنوان بخشدار جدید بخش چمستان معرفی و منصوب شد.

این انتصابات در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز تغییراتی در سطح مدیریت استان آغاز شده بود و در مرکز استان، بهروز اسنکدرنیا جایگزین محمدعلی نوبخت در فرمانداری ساری شده بود.

گزارش‌ها حاکی است این تغییرات در راستای تقویت ساختار مدیریتی، ارتقای کارآمدی و تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم استان انجام شده است.

استان مازندران با دارا بودن ۲۲ شهرستان، از جمله استان‌های مهم و پرجمعیت کشور به شمار می‌رود که تحولات مدیریتی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.