به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «سوله» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا شعبانیان و تهیه‌کنندگی رضا سرلک، در جشنواره بین‌المللی Persian Film Awards ۲۰۲۷ کانادا پذیرفته شده است.

جشنواره Persian Film Awards سالانه برای فیلمسازان میراث و زبان فارسی ایرانی، افغان، تاجیک و هر زبان محلی دیگر فارسی، هر ساله از ۱۰ اسفند تا ۱۳ فروردین در ایام نوروز، در شهرهای مختلف جهان اکران و مراسم رسمی اهدای جوایز آن در تورنتو برگزار می‌شود.

داستان این فیلم درباره قاچاق کودکان ماجرای ربوده شده یک خواهر برادر است که در این بین خواهر پس از جدا شدن از برادر خود تصمیم به نجات خود و او می‌گیرد.

ندا قاسمی، رامین پرچمی، رضا سرلک، محمد طهمورث، هیلا هزاوه، رادین غزنوی، امیررضا اکبری، احسان حسنی کمر و آوا ارژنگی در «سوله» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پخش بین المللی این اثر برعهده درگاه فیلم ایران است.

عوامل فیلم «سوله» عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا شعبانیان، تهیه‌کننده: رضا سرلک، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سارا غفاری، مدیر فیلم‌برداری: رضا محمدی، مدیر صدابرداری: مهدی افجه، طراح صحنه و لباس: علیرضا شعبانیان، طراح چهره‌پردازی: رومینا مقدم، تدوین: حمیدرضا کریم‌زاده و پشتیبانی فنی دفتر RED: آرش غلامی.