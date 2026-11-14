به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد علیرضا حسینعلی زاده اظهار کرد: مردی ۳۶ساله هنگام تخریب دیوار یک انبار در محدوده بلوار طرحچی براثر ریزش آوار دچار حادثه شد و جان باخت.
وی گفت: تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.
مشهد- فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد از مرگ مرد ۳۶ ساله زیر آوار در بلوار طرحچی مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد علیرضا حسینعلی زاده اظهار کرد: مردی ۳۶ساله هنگام تخریب دیوار یک انبار در محدوده بلوار طرحچی براثر ریزش آوار دچار حادثه شد و جان باخت.
وی گفت: تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.
نظر شما