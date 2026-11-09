به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار فرخنده از فوت یک کارگر در پی ریزش دیوار حین عملیات تخریب در بلوار کشاورز مشهد خبر داد.

وی در تشریح این حادثه افزود: ساعت ۱۶:۳۰ روز هجدهم آبان‌ماه، حادثه محبوس شدن یک کارگر زیر آوار در محدوده بلوار کشاورز، کشاورز یک، به مرکز فرماندهی اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه عملیاتی به همراه خودروهای امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

فرخنده افزود: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد کارگری هنگام تخریب دیوار با دستگاه هیلتی، به‌تنهایی مشغول کار بوده که در پی ریزش ناگهانی دیوار، زیر آوار محبوس شده است. آتش‌نشانان پس از حدود یک ساعت عملیات جست‌وجو و آواربرداری، پیکر بی‌جان این کارگر را از زیر آوار خارج کردند که فوت وی در محل از سوی عوامل اورژانس تأیید شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و عملیات تخریب، از کارفرمایان، پیمانکاران و فعالان این حوزه خواست پیش از آغاز هرگونه عملیات تخریب، شرایط سازه و خطرات احتمالی را به‌دقت بررسی کرده و از روش‌های اصولی و ایمن برای تخریب استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر مسئول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع فعالیت، ایمن‌سازی محدوده عملیات، جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول در محل و پرهیز جدی از انجام کار به‌صورت انفرادی تأکید کرد.

فرخنده خاطرنشان کرد: عملیات تخریب دیوارها و ساختمان‌ها باید با برنامه‌ریزی، رعایت ترتیب صحیح تخریب و پیش‌بینی احتمال ریزش ناگهانی انجام شود. همچنین کارگران باید از قرار گرفتن در مسیر سقوط آوار و فعالیت در مجاورت دیوارهای ناپایدار خودداری کنند؛ چراکه بی‌توجهی به اصول ایمنی و انجام کار بدون نظارت و پشتیبانی کافی می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.