به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت برای چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی سال ۱۴۰۵ اجرا شده است.

داوطلبان واجد شرایط در بازه زمانی چهارشنبه ۱۳ آبان‌ تا شنبه ۲۳ آبان‌ ۱۴۰۵ می توانستند با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود، برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند.

آزمون تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی که پیش از قرار بود در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود به دلیل تمدید فرصت ثبت نام به یکشنبه ۸ آذرماه موکول شد.

ضوابط شرکت فارغ التحصیلان در مرحله تکمیل ظرفیت دستیاری فوق تخصصی پزشکی

الف) فارغ التحصیلان آزمون دانشنامه رشته های تخصصی بالینی سال ۱۴۰۵ که حائز نمرات ۱۰ درصد برتر شده اند می توانند در صورت موافقت رئیس دانشگاه محل تعهد، با سپردن تعهد به انجام خدمت پس از اخذ مدرک فوق تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه های همان کلان منطقه، برای ثبت نام تکمیل ظرفیت در هر یک از رشته های اعلام شده فوق تخصصی اقدام کنند.

ب) همه فارغ التحصیلان دانشنامه رشته تخصصی جراحی عمومی سال ۱۴۰۵ می توانند در تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های فوق تخصصی جراحی عروق و درمان های داخل عروقی یا جراحی کودکان ثبت نام کنند. (در صورت پذیرش در هر یک از این دو رشته، معاونت درمان وزارت بهداشت انجام تعهدات تخصصی ایشان را متوقف خواهد کرد.)

ج) همه فارغ التحصیلان دانشنامه رشته تخصصی بیماری های داخلی سال ۱۴۰۵ می توانند با موافقت رئیس دانشگاه محل تعهد و با سپردن تعهد به انجام خدمت پس از اخذ مدرک فوق تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه های همان کلان منطقه، برای ثبت نام تکمیل ظرفیت در رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین و نفرولوژی اقدام کنند.