به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسلم‌زاده بعدازظهر شنبه در چهاردهمین جلسه میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان که با حضور برخط سیدرضا صالحی‌امیری در سالن جلسات اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: در جریان تدوین سند توسعه شهرستان سمیرم، بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی شناسایی شده که گردشگری ورزشی یکی از محورهای مهم این برنامه است.

فرماندار سمیرم با اشاره به پیشینه فعالیت‌های مرتبط با اسب و سوارکاری در این شهرستان افزود: سمیرم از ظرفیت و سابقه قابل‌توجهی در حوزه پرورش اسب برخوردار است و سرمایه‌گذاری در زمینه سوارکاری و چوگان با اتکا به این پیشینه در دستور کار قرار گرفته است.

مسلم‌زاده با اشاره به اجرای یک طرح بزرگ در بخش وحدت سمیرم بیان کرد: مجموعه سوارکاری و چوگان با سرمایه‌گذاری بیش از سه همت در حال پیگیری است و برنامه‌ریزی برای توسعه مراحل بعدی آن نیز انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که این طرح می‌تواند به یکی از زیرساخت‌های شاخص گردشگری ورزشی در جنوب استان اصفهان تبدیل شود.

وی از پیشرفت یک طرح بزرگ گردشگری با کارکردهای ورزشی و سلامت در شهرستان خبر داد و گفت: در قالب قراردادی که با مؤسسه ولایت سپاه پاسداران منعقد شده، اجرای یک مجموعه گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ همت در دستور کار قرار دارد و این پروژه تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

فرماندار سمیرم با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهرستان تصریح کرد: برنامه توسعه سمیرم صرفاً به یک حوزه محدود نشده و گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، خدمات شهری و روستایی و ظرفیت‌های ورزشی به‌صورت هم‌زمان در آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مسلم‌زاده با اشاره به تدوین سند توسعه شهرستان از سال ۱۴۰۳ با رویکرد مردم‌محور خاطرنشان کرد: در این فرآیند، مطالعات میدانی و اسنادی گسترده‌ای انجام شده و نظرات جوامع محلی و ذی‌نفعان در شناسایی ظرفیت‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تعیین مسیر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: خروجی این مطالعات، شناسایی بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و تدوین مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان بوده است.

فرماندار سمیرم با اشاره به ضرورت متنوع‌سازی اقتصاد منطقه گفت: وابستگی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد شهرستان به کشاورزی و تولید یک محصول، در شرایطی مانند خشکسالی می‌تواند بر درآمد خانوارها تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو توسعه گردشگری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی مکمل، ضرورتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی منطقه است.

مسلم‌زاده ادامه داد: سمیرم با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت‌های فرهنگی، زندگی عشایری و موقعیت جغرافیایی ویژه در جنوب استان اصفهان، قابلیت توسعه گونه‌های مختلف گردشگری را دارد؛ اما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت اقتصادی، باید زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل، راه‌های دسترسی، تأمین انرژی و خدمات گردشگری تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستایی و عشایری شهرستان اظهار کرد: معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی سمیرم، توسعه خدمات تخصصی گردشگری، ارتقای کیفیت اقامت و پذیرایی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه شکل‌گیری مقصدهای جدید گردشگری را فراهم کند.

فرماندار سمیرم همچنین از برگزاری جشنواره سیب به‌عنوان بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان یاد کرد و گفت: این رویداد علاوه بر معرفی محصول شاخص کشاورزی سمیرم، زمینه بررسی فرصت‌های تجاری، اقتصادی و گردشگری منطقه را فراهم کرد.

مسلم‌زاده با اشاره به تدوین سند توسعه در قالب مجموعه‌ای مطالعاتی و برنامه‌ریزی‌شده افزود: این سند در ۱۴ جلد تهیه شده و علاوه بر اطلس مکانی و فضایی، شامل کتابچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سیمای کشاورزی و سیمای گردشگری شهرستان است تا مسیر ورود سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار مشخص باشد.

وی تأکید کرد: هدف از تدوین این سند، عبور از معرفی صرف ظرفیت‌های شهرستان و رسیدن به مرحله عملیاتی‌سازی فرصت‌ها، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال و تقویت مشارکت مردم در روند توسعه سمیرم است.