به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار سمیرم اظهار کرد: شهرستان سمیرم نمونه‌ای از مناطق کوهستانی با اشتغال محدود، فقر مراتع و وابستگی شدید به باغداری سیب است.

وی ابراز کرد: توسعه اقتصاد مکمل، راه نجات این منطقه از رقابت سنگین بازار و رکود فصلی است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه سهم خدمات در سبد اقتصادی سمیرم هنوز ناچیز است، ادامه داد: این در حالی است که این شهرستان با جاذبه‌های گردشگری، تفریحی، طبیعی و فرهنگی بی‌بدیل، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای درآمدزایی از گردشگری دارد.

تدوین سند چشم‌انداز توسعه «سمیرم ۱۴۱۴»

جمالی‌نژاد از تدوین سند چشم‌انداز توسعه «سمیرم ۱۴۱۴» خبر داد و گفت: این سند تا پایان پاییز نهایی خواهد شد. در این طرح بر اصلاح الگوی اقتصادی، توسعه گردشگری روستایی و عشایری، طبیعت‌گردی، کوهستانی، ورزشی و صنایع دستی تأکید شده است.

به گفته استاندار اصفهان، رشد بوم‌گردی و ایجاد خانه‌های روستایی و گردشگری، نشاط تازه‌ای به سمیرم بخشیده و آموزش، فرهنگ‌سازی و معرفی ظرفیت‌ها در فضای مجازی به رونق خدمات محلی کمک کرده است.

هفت محور مأموریت فرماندار جدید

جمالی‌نژاد در ادامه، نقشه راه مدیریتی فرماندار جدید را با مجموعه‌ای از تذکرات در هفت محور ترسیم کرد.

وی توسعه اقتصادی را خط مقدم دانست و گفت: تقویت صنایع تبدیلی و کشت گلخانه‌ای و باارزش باید جایگزین وابستگی صرف به سیب، گردو و بادام شود. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گردشگری، شبکه راه‌های ارتباطی، ارتباطات اینترنتی و تأمین آب پایدار از دیگر محورهای مورد تأکید بود.

استاندار اصفهان در بخش اجتماعی، استاندار بر ارتقای بهداشت، نوسازی مدارس و گسترش آموزش‌های فنی تأکید کرد و افزود: مقابله با بیابان‌زایی، احداث سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب و پاکسازی رودخانه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

جمالی‌نژاد همچنین خواستار گفت‌وگوی مستمر با مردم، شفافیت، مبارزه با فساد، حفظ میراث فرهنگی، تقویت ورزش همگانی و آمادگی در برابر سیل و خشکسالی شد تا مدیریت جدید بتواند پایه‌های توسعه پایدار را در سمیرم استوار کند.

بازتعریف جایگاه سمیرم در نقشه توسعه استان

استاندار اصفهان گفت: فرماندار باید نگاهی جامع و مشارکت‌جو داشته باشد و بر اساس نیازهای واقعی مردم اولویت‌بندی پروژه‌ها، همکاری با بخش خصوصی و تکمیل طرح‌های ناتمام را دنبال کند تا سمیرم جایگاه واقعی خود را در توسعه استان بازیابد.

گفتنی است در این مراسم از تلاش‌های محمدجواد صفا، فرماندار پیشین شهرستان سمیرم تقدیر و محمود مسلم‌زاده به‌عنوان فرماندار جدید سمیرم معرفی شد.