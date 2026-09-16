به گزارش خبرنگار مهر، سمیرم که به سرزمین هزار چشمه و عروس زاگرس شهرت دارد، این روزها با اتخاذ رویکردهای نوین اقتصادی و تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، در حال گذار از اقتصاد تک‌محصولی به سمت توسعه پایدار است. همزمان با برگزاری نخستین جشنواره ملی سیب و رویداد «ایران‌جان سمیرم»، مسئولان ارشد استان و شهرستان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای شکوفایی این منطقه تأکید دارند.

استاندار اصفهان در که با حضور جمعی از مدیران ملی و استانی برگزار شد، سمیرم را گنجی نهفته در قلب کوهستان خواند و اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی، گردشگری و کشاورزی، متأسفانه برخی طرح‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته با کندی مواجه بوده‌اند.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت عبور از اقتصاد تک‌محصولی تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصول سیب، توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای جهت ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، و پرهیز از خام‌فروشی، فقر را از منطقه برچیده و رونق اقتصادی پایداری را برای کشاورزان به همراه می‌آورد.

وی ضمن تمجید از سرعت عمل بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های اقتصادی، افزود: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در مجموعه مذکور، از جمله احداث سردخانه، تولید کنسانتره و تأمین انرژی مستقل، الگویی موفق برای صنایع تبدیلی است. استاندار اصفهان همچنین بر لزوم برندسازی مناسب برای محصولات خاص سمیرم تأکید کرد و یادآور شد که نوسانات قیمت و محدودیت‌های آبی باید با برنامه‌ریزی منطقی و ترویج شیوه‌های نوین آبیاری مدیریت شود.

رونمایی از ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در سمیرم

فرماندار سمیرم نیز در این مراسم از تدوین سند توسعه شهرستان پس از یک‌سال‌ونیم مطالعه کارشناسی خبر داد و گفت: این سند با تکیه بر داده‌های مکانی، بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و دامداری را پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است که در روزهای آینده رونمایی خواهد شد.

محمود مسلم‌زاده با اشاره به جایگاه ممتاز سمیرم در تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن سیب، اظهار داشت: برای رفع خلأهای صنایع تبدیلی، مجموعه سردخانه و سورتینگ ۵۰ هزار تنی با سرمایه‌گذاری هفت هزار میلیارد تومان در حال تکمیل است که اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶۰۰ نفر را به همراه دارد.

وی همچنین به توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای و دامی اشاره کرد و افزود: ۵۰ هکتار زمین برای احداث شهرک گلخانه‌ای تخصیص یافته که بخش عمده آن به سرمایه‌گذاران بزرگ در قالب کنسرسیوم واگذار می‌شود. همچنین پروژه‌های کشتارگاه و میدان دام جهت حمایت از جامعه عشایری که تأمین‌کننده ۲۵ درصد تولیدات دامی استان هستند، کلنگ‌زنی شده است.

ساخت بزرگ‌ترین پیست سوارکاری بین‌المللی کشور

فرماندار سمیرم با اشاره به وجود ۵۴ منطقه گردشگری در این شهرستان، از طرح‌های ویژه جذب گردشگر خبر داد و تأکید کرد: علاوه بر فعالیت‌های موفق در حوزه بوم‌گردی و پرورش اسب دره‌شوری، مقدمات ساخت یکی از بزرگ‌ترین پیست‌های سوارکاری بین‌المللی کشور با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفندماه نهایی می‌شود.

مسلم‌زاده در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره سیب از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه، خاطرنشان کرد: هدف از این رویداد، حل چالش‌های صادراتی، عقد قرارداد در میزهای تجاری اتاق بازرگانی و معرفی مفاخر برجسته منطقه نظیر حکیم جهانگیرخان قشقایی و استاد فضائلی است. راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره سیب در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، نویدبخش تبدیل شعار «هر سیب، یک فرصت» به یک جریان پایدار اقتصادی برای مردم سمیرم است.