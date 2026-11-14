به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در شورای معادن استان با تاکید بر اینکه سیاست ما فعال‌سازی معادن غیرفعال است، افزود: معادن غیرفعال می‌بایست از وضعیت بلوکه شدن و بلاتکلیفی خارج شده و فعال شوند و مسئولین ذی‌ربط در دستگاه‌های مرتبط این اولویت را پیگیری کرده و به انجام برسانند.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در زمینه ذخایر و تنوع مواد معدنی جزو استان‌های شاخص کشور است و از این ظرفیت بایستی برای توسعه اقتصادی استان بهره‌برداری بهینه کنیم.

سرمست تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های توسعه مس سونگون اولویت مدیریت استان است و تمام حقوق دولتی مس سونگون و دیگر معادن استان می‌بایست به استان برسد تا صرف توسعه آذربایجان شرقی شوند.

در ادامه نشست شورای معادن استان، مشکلات و موانع فعالیت و بهره‌برداری چند معدن دیگر استان بررسی و تعداد ۸۷ مصوبه در جهت تسهیل و رفع موانع فعالیت معادن استان به تصویب رسید.