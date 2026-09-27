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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

مرگ یک کارگر ۱۸ ساله در اثر ریزش دیوار در معدن سونگون

مرگ یک کارگر ۱۸ ساله در اثر ریزش دیوار در معدن سونگون

ورزقان- در پی حادثه ریزش خاک در محل فعالیت یکی از پیمانکاران مستقر در معدن مس سونگون، یک کارگر ۱۸ ساله جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۹:۱۱ صبح روز گذشته (چهارم مهرماه)، در حالی که تعدادی از کارگران مشغول پاکسازی کانال لوله آب در پایین‌دست پلّه‌های دیواره خاکی دامپ فاز ۴ معدن مس سونگون بودند، ریزش ناگهانی خاک بالادست داخل کانال باعث وقوع این حادثه شد.

در پی این ریزش، یکی از کارگران با هویت «عرفان اکبری» که از اهالی روستای آغ‌بولاق شهرستان ورزقان و تنها ۱۸سال سن داشت، در اثر شدت برخورد خاک بر اثر ریزش دیواره دامپ جان باخت. همچنین در این حادثه، یک کارگر دیگر نیز به شدت مصدوم شد که به دلیل نبود امکانات درمانی کافی در محل، جهت انجام اقدامات حیاتی به بیمارستان تبریز انتقال یافت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این حادثه در یکی از شرکت‌های پیمانکار مستقر در سایت معدن رخ داده است.

با وقوع این حادثه ناگوار، این سومین مورد فوت کارگر در معدن سونگون از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون است که مجدداً بحث رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های معدنی و اولویت دادن به جان کارگران در کنار اهداف تولیدی را مطرح کرده است.

کد مطلب 6960316

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