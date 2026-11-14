امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، سامانه سرد و بارشی از صبح دوشنبه ۲۵ آبان فعالیت خود را در استان گلستان آغاز می‌کند و تا شامگاه سه‌شنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با ورود این سامانه، مناطق مختلف استان شاهد بارندگی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت موقتی و افت دما خواهند بود و در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه گفت: افزایش حجم روان‌آب‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتمال آبگرفتگی در برخی مناطق از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

کمالی ادامه داد: اختلال در تردد محورهای جاده‌ای، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی، نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خواهد بود و رانندگان باید هنگام عبور از این مسیرها احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان گفت: در مدت فعالیت سامانه بارشی از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های تفریحی در مناطق پرخطر از جمله کوهنوردی و طبیعت‌گردی تأکید کرد و خواستار توجه به هشدارهای هواشناسی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی شد.