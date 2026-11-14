به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های آماری اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در ۴ بورس فعال ایران، از ۱۳،۴۳۶ همت در پایان مهر پارسال به ۳۳،۱۲۸ همت در پایان مهر امسال افزایش یافته که حاکی از رشد ۱۴۷ درصدی اندازه بازار اوراق بهادار است.

ارزش بازار بورس تهران با ۱۵۵ درصد افزایش، از ۹،۶۸۳ همت در پایان مهر پارسال به ۲۴،۶۷۸ همت در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

همچنین ارزش بازار فرابورس ایران با ۱۱۴ درصد افزایش، از ۳،۴۲۳ همت در پایان مهر سال ۱۴۰۴ به ۷،۳۳۳ همت در پایان مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

طبق این داده‌های آماری، ارزش بازار اوراق بهادار در ۲ بورس کالایی ایران، شامل بورس کالا و بورس انرژی نیز با ۲۳۹ درصد رشد مواجه شده و از ۳۳۰ همت در پایان مهر پارسال به ۱،۱۱۷ همت در پایان مهر امسال افزایش یافته است.