به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس تهران در روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در حالی به پایان رسید که نماگر اصلی بازار با افزایش ۶۹ هزار واحدی، کانال ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص اصلی، ۱۸ هزار واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای امروز، ارزش بازار سهام به ۲۴.۴ هزار همت رسید. مجموع ارزش معاملات نیز ۸۵ همت بود که از این میزان، ۴۷.۶ همت به معاملات خرد اختصاص داشت.

در میان نمادهای بورسی، فملی با اثرگذاری منفی ۳۰ هزار واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص کل شد. در مقابل، دو نماد فارس و فولاد در مجموع ۳۰ هزار واحد به ارتفاع شاخص افزودند. از نظر تعداد معاملات نیز نمادهای فملی، زشک، وبملت و داروند بیشترین توجه معامله‌گران را به خود اختصاص دادند.

جریان نقدینگی حقیقی‌ها در بازار سهام نیز با تراز مثبت همراه بود؛ به‌طوری‌که ۶۰۹ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد. در همین حال، صندوق‌های درآمد ثابت خروج ۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومانی پول حقیقی را تجربه کردند.

آمار معاملات نشان می‌دهد دامنه سبزپوشی در بازار گسترده‌تر بود و ۶۵ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. به این ترتیب، ۴۸۱ نماد با افزایش قیمت و ۲۹۱ نماد با کاهش ارزش سهام به کار خود پایان دادند.

در بررسی عملکرد صنایع از منظر جذب سرمایه حقیقی، گروه پتروشیمی با ورود بیش از یک همت نقدینگی در جایگاه نخست قرار گرفت. گروه پالایشی با جذب ۳۱۷ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۲۰۷ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در سوی دیگر بازار، گروه دارویی ۱۲۵ میلیارد تومان، بانک‌ها ۹۰ میلیارد تومان و گروه زراعت ۸۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در سطح نمادها نیز وتجارت با جذب ۵۶۳ میلیارد تومان بیشترین میزان ورود نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص داد؛ در مقابل، وبملت با خروج ۴۲۵ میلیارد تومان در صدر فهرست نمادهای دارای بیشترین خروج پول قرار گرفت.

فرابورس هم سبزپوش شد

در بازار فرابورس نیز روند شاخص صعودی بود و نماگر این بازار با افزایش ۳۷۵ واحدی به محدوده ۷۰ هزار و ۸۳۳ واحد رسید.

ارزش معاملات فرابورس در روز جاری ۴۰.۹ همت گزارش شد. با وجود رشد شاخص، نمادهای پرتراکنش سیمکات، فکور، فپردیس، فزر، فنقره و وسرمایه همگی کاهش قیمت را تجربه کردند.