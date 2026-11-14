به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد غلامی اظهار کرد: در پی ارجاع چندین پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به پلیس آگاهی، کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با انجام تحقیقات تخصصی متهم را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه متهم با شناسایی افراد کم‌سواد و کم‌توان مالی در مناطق محروم و دورافتاده، به بهانه پرداخت وام بلاعوض اعتماد آنان را جلب می‌کرد و با استفاده از تلفن همراه و مدارک هویتی‌شان اقدام به افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی می‌کرد، افزود: این زن حتی شاکیان را ضامن یکدیگر می‌کرد و پس از دریافت وام، بخش عمده مبالغ را برای خود برمی‌داشت.

سردار غلامی با اشاره به اینکه مالباختگان پس از دریافت پیامک‌های اخطار بانکی و مواجهه با اقساط پرداخت‌نشده متوجه این کلاهبرداری شدند، گفت: متهم پس از چندین مرحله دعوت به پلیس آگاهی، از حضور خودداری کرد و سرانجام با هماهنگی قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از کافه‌های بجنورد دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم با توجه به حکم جلب صادرشده در پرونده حقوقی روانه زندان شد و رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتبط نیز در دستور کار قرار دارد.