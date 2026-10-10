داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گمرک پرویزخان در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۸۷۵ هزار تن کالای ترانزیتی را به ارزش ۵۳۱ میلیون و ۲۲۷ هزار دلار جابه‌جا کرده و جایگاه خود را به‌عنوان دومین گمرک ترانزیتی کشور تثبیت کرده است.

وی افزود: مرز پرویزخان به دلیل نقش خود در زنجیره تأمین و مبادلات منطقه‌ای، از ظرفیت عملیاتی قابل‌توجهی برخوردار است و جریان مستمر ترانزیت کالا از این مرز، اهمیت آن را در شبکه حمل‌ونقل تجاری کشور نشان می‌دهد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به اقلام عمده ترانزیتی از این گمرک گفت: گازوئیل، نفتا، قیر، بنزین، شکر و ضایعات کارتن از جمله کالاهایی هستند که در مسیر ترانزیت از مبدأ گمرک پرویزخان عبور می‌کنند.

صادقی میانگین تردد روزانه کامیون‌های ترانزیتی در این مرز را ۲۵۳ دستگاه اعلام کرد و افزود: این حجم از تردد، بیانگر استمرار فعالیت‌های تجاری و نقش پرویزخان در جابه‌جایی کالا در مسیرهای بین‌المللی است.

وی ادامه داد: حجم کالای ترانزیت‌شده و میزان تردد ناوگان حمل‌ونقل، ظرفیت این گمرک را در پشتیبانی از جریان تجارت منطقه‌ای نمایان می‌کند و زمینه بهره‌گیری از توان عملیاتی آن در تسهیل مبادلات را فراهم می‌سازد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تثبیت جایگاه دوم ترانزیتی کشور برای گمرک پرویزخان، نشان‌دهنده اهمیت این مرز در تسهیل تجارت بین‌المللی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی منطقه است.