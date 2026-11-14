به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه غروب شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان گرمسار در فرمانداری با اشاره به جایگاه صنعتی این شهرستان اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد صنایع استان سمنان در گرمسار مستقر هستند و این ظرفیت، ضرورت توجه به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی منطقه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: در این جلسه مشکلات ۱۰ واحد صنعتی به صورت موردی و دقیق بررسی شد و چالش‌های این واحدها در حوزه‌های تأمین برق، امور گمرکی و تأمین ارز مورد رسیدگی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: مقرر شد مصوبات لازم برای رفع مشکلات مطرح شده، روز سه‌شنبه در جلسه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نهایی شود.

دهرویه با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات تولیدکنندگان تصریح کرد: رسیدگی به مسائل این واحدها در راستای دستورات رئیس‌جمهور و استاندار سمنان دنبال می‌شود و هدف آن، تسهیل فعالیت صنایع و برطرف کردن موانع پیش‌روی تولید است.

وی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات واحدهای صنعتی و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی، علاوه بر تقویت تولید ملی، در افزایش تاب آوری اقتصادی کشور و حفظ توان تولیدی صنایع نیز اهمیت دارد.