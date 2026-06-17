به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری از بررسی مسائل و مشکلات ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی استان در این کارگروه خبر داد و افزود: پیگیری جدی مشکلات ارزی، گمرکی و بانکی این واحدها مورد تأکید است.
وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی استان در حوزههای بانکی، بیمهای و مالیاتی است، ادامه داد: با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نمایندگان بخش خصوصی، تصمیمات لازم برای رفع موانع پیش روی این واحدها اتخاذ شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به پیگیری مشکلات ۴۰ واحد تولیدی استان در دیدار اخیر با قائممقام و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: در این نشست مسائل ارزی، گمرکی و بانکی واحدهای تولیدی با حضور مدیران و نمایندگان این واحدها بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مطرح شد.
دهرویه با بیان اینکه مکاتبات لازم برای تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی و همچنین ترخیص ادوات و ماشینآلات از گمرک انجام شده است، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند این مکاتبات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرده و زمینه رفع مشکلات واحدهای صنعتی را فراهم کنند.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای مدیریت محدودیتهای مصرف انرژی در بخش صنعت، اضافه کرد: عبور از تنشهای احتمالی انرژی در ماههای پیش رو نیازمند همکاری و تلاش مضاعف مدیران دستگاههای اجرایی و همراهی واحدهای تولیدی استان است.
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