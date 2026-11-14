به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر سلیمانی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش واژگونی یک دستگاه تریلی در محور قم ـ گرمسار، نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات گرمسار برای رسیدگی به حادثه به محل وقوع آن اعزام شدند.

وی افزود: این سانحه در محدوده کیلومتر ۲۰ اتوبان قم ـ گرمسار رخ داد و پس از اطلاع‌رسانی عوامل ستادی، تیم امدادی مستقر در پایگاه گرمسار مأموریت یافت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شود.

سلیمانی با اشاره به شرایط حادثه و گرفتار شدن سرنشینان در داخل خودرو بیان کرد: نجاتگران پس از رسیدن به محل، اقدامات عملیاتی لازم را برای خارج کردن افراد محبوس در تریلی آغاز کردند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، هر دو فرد گرفتار در خودرو با تلاش نیروهای امدادی هلال‌احمر از محل محبوس‌شدگی خارج شدند و عملیات رهاسازی آنان با موفقیت انجام گرفت.