به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهردادی عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح تجهیز و هوشمندسازی مدرسه عشایری ساره در آرادان، ارتقای کیفیت آموزش را از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش دانست و تاکید داشت: در کنار افزایش پوشش تحصیلی، تأمین امکانات متناسب با شرایط زندگی عشایر و پراکندگی جمعیت آنها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ مدرسه تک دانش‌آموزی عشایری در کشور افزود: این مدارس حتی در مناطق صعب‌العبور و هنگام کوچ خانواده‌ها، با حضور یک معلم امکان ادامه تحصیل دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش از افزایش اعتبارات آموزش عشایری از ۴۰ به ۴۳۰ میلیارد تومان طی دو سال گذشته خبر داد و یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی با استفاده از این منابع در دستور کار قرار دارد.

مهردادی با بیان اینکه ۲۷۶ مدرسه شبانه روزی عشایری در کشور فعال است، توضیح داد: برنامه‌ریزی برای افزایش این تعداد به بیش از ۳۰۰ مدرسه انجام شده و در این مسیر، ادامه تحصیل دختران عشایر از اولویت‌های اصلی است.

وی گسترش هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: آموزش مهارت‌های متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق عشایری می‌تواند زمینه حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های تولیدی و فرآوری محصولات محلی را فراهم کند.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش همچنین هوشمندسازی مدارس عشایری را گامی در بهبود کیفیت یادگیری دانست و خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات فناورانه و ابزارهای نوین آموزشی برای ارتقای سطح آموزش این مدارس دنبال می‌شود.