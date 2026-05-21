عدالت آموزشی در مناطق عشایری و روستایی اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهردادی در جلسه تخصصی معاونان آموزش ابتدایی و کارشناسان مناطق استان زنجان با اشاره به بازدیدهای میدانی از مناطق عشایری این استان، استعداد و توانمندی دانش‌آموزان عشایری را نشان‌دهنده ظرفیت عظیم نظام آموزشی عنوان کرد و گفت: وظیفه آموزش و پرورش فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی این استعدادهاست و در همین راستا، توسعه مدارس شبانه‌روزی و مدارس ضمیمه به‌ویژه برای دانش‌آموزان دختر در دستور کار قرار دارد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات جغرافیایی از تحصیل بازنماند.

وی با تأکید بر نقش حیاتی راهبران آموزشی در نظارت و ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهی-یادگیری در مناطق محروم، خاطرنشان کرد: دولت در تلاش است با حمایت در حوزه‌های ایاب و ذهاب، تجهیزات آموزشی و امکانات رفاهی، دغدغه خانواده‌های عشایری را به حداقل رسانده و با افزایش اعتبارات طی سال‌های اخیر، بخشی از این منابع را صرف تجهیز مدارس به امکانات فناورانه کند.

مهردادی با بیان لزوم همکاری بین‌بخشی برای تحقق عدالت آموزشی، گفت: این هدف مهم بدون مشارکت سایر دستگاه‌ها نظیر سازمان امور عشایر و مخابرات امکانپذیر نیست، همچنین ایجاد مدارس ثابت، سیار و شبانه‌روزی متناسب با پراکندگی جمعیت عشایری و استفاده از ظرفیت معلمان بومی برای تثبیت کیفیت آموزشی از دیگر محورهای راهبردی وزارت برای مناطق سخت‌گذر است.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، کیفیت آموزش در دوره ابتدایی را تعیین‌کننده آینده تحصیلی دانش‌آموزان برشمرد و بر لزوم بهره‌گیری از معلمان توانمند، ماندگار و آشنا با فرهنگ مناطق عشایری تأکید کرد و افزود: در همین راستا، پیگیری‌هایی جهت اختصاص سهمیه ویژه به دانش‌آموزان عشایری در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است.

وی از تلاش برای اصلاح دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های مرتبط با معلمان مناطق محروم جهت حمایت از آنان خبر داد و بر اهمیت فعالیت‌های پرورشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: تعلیم و تربیت نباید صرفاً به آموزش دروس محدود شود، بلکه باید ابعاد هویتی و فرهنگی دانش‌آموزان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

مهردادی با قدردانی از روحیه‌ جهادی معلمان مناطق عشایری و روستایی که با ایثارگری در مسیر ارتقای سواد دانش‌آموزان گام برمی‌دارند، خاطرنشان کرد: توجه به مطالبات و حمایت از این معلمان خدوم، نقش غیرقابل‌انکاری در تقویت نظام آموزشی کشور ایفا می‌کند.