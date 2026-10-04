به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری در مهر ماه از سوی معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزاری می‌شود. در این راستا، امیر مهردادی با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی در مناطق روستایی و عشایری، عنوان کرد که توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فناورانه، ساخت مدارس و جلوگیری از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل از مهم‌ترین برنامه‌های این متول دولتی است.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد مدارس روستایی به صورت کوچک‌مقیاس ساخته شده‌اند و بیش از ۲۰۰ مدرسه تک‌دانش‌آموزی در مناطق صعب‌العبور، مرزی و عشایری فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایری از افزایش مدارس شبانه‌روزی برای جلوگیری از ترک تحصیل، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان دختر، خبر داد و گفت: در سال تحصیلی گذشته ۲۵۱ مدرسه شبانه‌روزی و در سال تحصیلی جدید ۲۷۶ مدرسه فعال شده و برای سال تحصیلی آینده نیز در مناطق عشایری و روستایی بیش از ۳۰۰ مدرسه شبانه‌روزی آماده شده است.

وی از راه‌اندازی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی و عشایری خبر داد و گفت: رشته‌هایی از جمله تعمیر موتورهای دریایی در گلستان و معدن در سیستان و بلوچستان در مدارس این مناطق ایجاد شده است.

مهردادی همچنین بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه روستا و عشایر، از جمله سازمان امور عشایری و بسیج عشایری، برای بهبود دسترسی دانش‌آموزان به مدارس و امکانات آموزشی تأکید کرد.