اعتبارات آموزش دانش آموزان عشایر کشور به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهردادی در جشنواره مدارس عشایری که در روستای علمکندی شهرستان ماهنشان برگزار شد، افزود: این رشد بیش از سه برابری، بستر مناسبی را برای تحول در زیرساختهای آموزشی این مناطق فراهم میکند.
وی با بیان اینکه جامعه عشایری تأمینکننده بیش از ۳۵ درصد از تولیدات دامی کشور است، خاطرنشان کرد: در مقابل این حجم از نقشآفرینی اقتصادی، کمترین وظیفه ما فراهم کردن امکان تحصیل با کیفیت برای فرزندان این جامعه است.
مهردادی گفت: در همین راستا، توسعه مدارس شبانهروزی و ایجاد امکان ادامه تحصیل دانشآموزان عشایری در مقطع متوسطه دوم در اولویت قرار دارد تا هیچ دانشآموزی به دلیل نبود فضای آموزشی در مناطق دورافتاده، از تحصیل بازنماند.
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش همچنین از رویکرد مهارتمحوری در مدارس عشایری خبر داد و افزود: تأکید معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بر این است که حداقل ۲ یا ۳ رشته فنیوحرفهای و مهارتی متناسب با زیستبوم منطقه در این مدارس راهاندازی شود تا دانشآموزان در کنار تحصیل، مهارتهای کاربردی برای آینده شغلی خود را نیز کسب کنند.
وی در خصوص مصوبات عمرانی این سفر برای روستای علمکندی اعلام کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته با معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ۵۰ درصد اعتبار لازم برای احداث زمین چمن مصنوعی در مدرسه این روستا تخصیص یافت. همچنین با همکاری سازمان امور عشایر ایران، اقلام حمایتی و زیرساختی شامل چادر، کانکس، تانکر آب و سهمیههای رفاهی مانند آرد برای معلمانی که در این مناطق مستقر هستند، پیشبینی شده است.
