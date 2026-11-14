به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا امروز شنبه در سخنانی با تلاش برای کم رنگ جلوه دادن مشکلات جاری در کشورش ادعا کرد: پس از اختلالی که دیروز جمعه رخ داد، به روال عادی و کامل پروازها بازگشته‌ ایم. هنگامی که دستور توقف پروازها صادر شد، ۵۰۰ هواپیما در آسمان بودند که همگی به‌سلامت فرود آمدند.

وزیر حمل و نقل آمریکا مدعی شد: این اختلالات در جریان عملیات تعمیر و نگهداری برای تبدیل کابل‌ ها از حالت آنالوگ به دیجیتال رخ داد. ما از تجهیزات قدیمی کنترل تردد هوایی استفاده می‌کنیم که دهه‌ ها از عمرشان می‌گذرد و باید جایگزین شوند. هنوز مشخص نیست که آیا اختلال در پروازها ناشی از یک مشکل فنی در روترها بوده یا به دلیل ناکارآمدی در عملیات رخ داده است. از کار افتادن سامانه‌های ناوبری هوایی، نتیجه یک حمله سایبری نبوده است!

شان دافی با فرافکنی ناتوانی های گسترده دولت ترامپ، چنین ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ خواستار نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی شد، اما کنگره اهمیت این موضوع را درک نکرد. حدود ۲ سال است که درباره نوسازی سامانه کنترل تردد هوایی گفتگو می‌کنیم و از کنگره خواسته‌ایم بودجه لازم را تأمین کند. کنگره ۱۲.۵ میلیارد دلار برای نوسازی سامانه‌های ناوبری اختصاص داد، اما تمام مبلغ درخواستی را تأمین نکرد. نوسازی سامانه هوانوردی از حمایت هر دو حزب برخوردار است. بخش عمده‌ای از این بودجه در شهرها و ایالت‌هایی هزینه می‌شود که گرایش دموکرات دارند. امیدواریم که نوسازی سامانه هوانوردی مورد حمایت کنگره قرار گیرد؛ ما نیز به تعامل خود با قانون‌گذاران ادامه خواهیم داد.

در همین رابطه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه فاکس‌نیوز گفت: نوسازی سامانه کنترل تردد هوایی نباید به موضوعی جناحی تبدیل شود. برای پی بردن به ضرورت ارتقای سامانه کنترل تردد هوایی نیازی به انجام تحقیقات نیست، چرا که قدمت برخی از تجهیزات آن به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد.