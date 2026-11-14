به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در دیدار با سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر، مسائل و مشکلات حوزه تأمین و توزیع سوخت در شهرستان را مطرح و خواستار پیگیری و رفع این مشکلات شد.

فرماندار عسلویه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، جمعیتی و اقتصادی شهرستان و افزایش نیاز شهروندان به سوخت، بر ضرورت افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت متناسب با ظرفیت و نیاز منطقه تأکید کرد.

وی همچنین راه‌اندازی مجدد جایگاه‌های CNG را به‌عنوان سوخت جایگزین ضروری دانست و اظهار کرد: فعال‌سازی این جایگاه‌ها می‌تواند به تنوع‌بخشی به سبد سوخت و تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت موردنیاز کمک کند.

پاسالار در بخش دیگری از این دیدار، موضوع تأمین سوخت قایق‌های صیادی را مطرح کرد و خواستار توجه ویژه به نیاز صیادان و فراهم شدن شرایط مناسب برای دسترسی آنان به سوخت موردنیاز فعالیت‌های صیادی شد.

در این دیدار، مطالبات شهرستان در حوزه سوخت مطرح و بر ضرورت پیگیری راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در عسلویه تأکید شد.