به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در دیدار با سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر با اشاره به شرایط ویژه شهرستان عسلویه اظهار داشت: استقرار صنایع بزرگ و حجم بالای تردد خودروها در این شهرستان، ضرورت تأمین پایدار سوخت و تقویت زیرساخت‌های سوخت‌رسانی را دوچندان کرده است.

وی افزود: تأمین پایدار سوخت از مطالبات جدی و به‌حق مردم عسلویه است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های متولی، مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

فرماندار عسلویه با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت جایگاه‌های عرضه سوخت تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، افزایش ظرفیت جایگاه‌ها و تسریع در احداث و راه‌اندازی جایگاه‌های جدید، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش ازدحام و کوتاه شدن زمان انتظار شهروندان دارد.

پاسالار ادامه داد: رفع مشکلات موجود در جایگاه‌های سوخت نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر متناسب با نیاز شهرستان و حجم بالای تردد در منطقه است.

بررسی میدانی مشکلات جایگاه‌های سوخت عسلویه

در پی مطالبات مردمی درباره وضعیت تأمین سوخت و ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت، سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر به همراه مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی عسلویه، به دعوت فرماندار این شهرستان، از جایگاه‌های سوخت بازدید کردند.

در ادامه این بازدید، نشستی با حضور مسئولان مربوطه برگزار و مسائل و راهکارهای رفع مشکلات موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت بررسی شد.

تأمین پایدار سوخت، افزایش تعداد کارت‌های سوخت، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در جایگاه‌ها، کاهش زمان انتظار شهروندان و تسریع در احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های جدید از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.

در پایان مقرر شد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر با اتخاذ تدابیر لازم، در اسرع وقت نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای سوخت‌گیری، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و اجرای اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود در جایگاه‌های سوخت شهرستان عسلویه اقدام کند.