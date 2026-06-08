فرماندار عسلویه: مشکلات سوخت صیادان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر، خواستار توجه به مسائل و مشکلات حوزه سوخت شهرستان از جمله تأمین و توزیع سوخت، افزایش جایگاه سوخت، کمبود کارت‌های سوخت و همچنین وضعیت سهمیه سوخت قایق‌های صیادی شد.

فرماندار عسلویه با اشاره به اهمیت تأمین پایدار سوخت برای شهروندان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، خواستار تسریع در رفع مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود خدمات‌رسانی در این حوزه شد.

پاسالار همچنین بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای جامعه صیادی شهرستان تأکید کرد و خواستار بررسی و افزایش سهمیه سوخت قایق‌های صیادی متناسب با نیاز و فعالیت آنان شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تأمین و توزیع سوخت، بر همکاری و پیگیری لازم برای رفع مشکلات مطرح‌شده و بهبود روند خدمات‌رسانی به مردم شهرستان عسلویه تأکید کرد.