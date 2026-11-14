به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه شنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به عملکرد دستگاه‌های امدادرسان و مدیریت بحران در جریان بارندگی‌های شدید اخیر اظهار کرد: آمادگی مجموعه‌های امدادی از جمله جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و بخش راداری موجب شد این بارندگی‌ها بدون وقوع حادثه و خسارت جانی و مالی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه تجربه تلخ سیلاب‌های مردادماه سال‌های گذشته در ارتقای آمادگی دستگاه‌ها مؤثر بوده است، افزود: تدابیر پیش‌بینی‌شده با مدیریت استانداری و ستاد مدیریت بحران و همکاری دستگاه‌های مسئول به اجرا درآمد و زمینه مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز خسارت را فراهم کرد.

استاندار تهران با اشاره به بارندگی‌های شدید دو سه روز اخیر گفت: در مجموع حدود ۴۰ میلیون مترمکعب بارندگی در استان ثبت شد که علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، امکان ذخیره‌سازی بخشی از منابع آبی را نیز فراهم کرد.

معتمدیان ادامه داد: یکی از دستاوردهای مدیریت بارندگی‌ها، کمک به تغذیه آبخوان‌ها و تقویت منابع آب زیرزمینی بود. در همین راستا، آبگیری برخی گودال‌ها و نقاط مستعد و همچنین استفاده از حوضچه‌های تغذیه مصنوعی در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از روان‌آب‌ها به ذخایر زیرزمینی هدایت شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای تالاب‌های استان تهران بیان کرد: برخی از تالاب‌های استان به دلیل خشکسالی تقریباً خشک شده بودند، اما با اقداماتی که از سال گذشته با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای انجام شد، مسیرهای انتقال آب پاکسازی و بخشی از روان‌آب‌ها به سمت تالاب‌ها هدایت شد.

استاندار تهران با اشاره به احیای بخشی از تالاب‌های استان، از تالابی در شهرستان ورامین نام برد که حدود پنج میلیون مترمکعب آبگیری شده و حضور پرندگان مهاجر در آن گزارش شده است.

معتمدیان این اقدامات را نمونه‌ای از مدیریت زیست‌محیطی روان‌آب‌ها دانست و افزود: هدف این بود که بارندگی‌هایی که در شرایط دیگر می‌توانند به سیلاب و خسارت‌های جانی و مالی منجر شوند، به فرصتی برای تقویت ذخایر آبی و احیای محیط زیست تبدیل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم همکاری مردم در مدیریت مصرف آب گفت: با وجود بارندگی‌های اخیر، شرایط منابع آبی استان همچنان به وضعیت مطلوب نرسیده و لازم است شهروندان با پرهیز از اسراف و مصرف بی‌رویه، در مدیریت منابع آب مشارکت کنند.

استاندار تهران با اشاره به وابستگی بخشی از تأمین آب استان به منابع زیرزمینی خاطرنشان کرد: خشکسالی، کاهش منابع آبی سدها و برداشت‌های بی‌رویه، فشار زیادی بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد کرده است؛ بنابراین صرفه‌جویی و مدیریت مصرف همچنان ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

معتمدیان در پایان با اشاره به احتمال تداوم بارندگی‌ها در ماه‌های آینده تأکید کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده از مدیریت بارش‌های اخیر باید برای برنامه‌ریزی بهتر در مواجهه با بارندگی‌های آینده و تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت مورد استفاده قرار گیرد.