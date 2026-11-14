به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، ناصر حسینی اظهار کرد: عوامل عملیاتی این شرکت در عملیاتی یک‌روزه در منطقه رامجین شهرستان چهارباغ، محدوده خیابان پامچال، شبکه و تجهیزات مرتبط با انشعابات غیرمجاز گاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۹۸۵ متر شبکه و حفاری مرتبط با انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری شد، این اقدام با هدف مقابله با سرقت گاز، جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملی، ارتقای ایمنی تأسیسات و صیانت از حقوق مشترکان انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به پیامدهای برداشت غیرمجاز از شبکه گاز طبیعی تصریح کرد: ایجاد انشعابات غیرمجاز و تعرض به تأسیسات گازرسانی، علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکان، می‌تواند ایمنی شهروندان و پایداری شبکه توزیع را با مخاطره مواجه کند؛ ازاین‌رو شناسایی و جمع‌آوری این انشعابات و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت دنبال می‌شود.

حسینی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه انشعاب غیرمجاز یا فعالیت مشکوک مرتبط با سرقت گاز، موضوع را از طریق سامانه امداد و حوادث شرکت گاز به شماره ۱۹۴ اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.