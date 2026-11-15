به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و شرکت گاز استان قزوین اظهار کرد: سال گذشته عملیات لوله‌کشی گاز در ۱۹۰ واحد مسکونی مددجویان انجام شد که برای هر واحد ۲۵۰ میلیون ریال و در مجموع ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.

وی افزود: گازرسانی به مناطق جدید در طارم، کوهین و الموت و همچنین احداث واحدهای مسکونی جدید موجب شده است ۲۰۰ خانوار تحت حمایت در صف انتظار اجرای لوله‌کشی گاز قرار بگیرند که با همکاری شرکت گاز، این فرایند برای خانواده‌ها پیگیری و اجرا خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۸۵ واحد مسکونی مددجویان با سرانه ۴۰۰ میلیون ریال از خدمات لوله‌کشی گاز بهره‌مند شده‌اند.

ظاهری رایگان شدن بهای گاز برای مشترکان تحت حمایت که در پله نخست مصرف قرار دارند را از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه دانست و گفت: این اقدام ضمن حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند، می‌تواند انگیزه‌ای برای رعایت الگوی مصرف و استفاده بهینه از انرژی باشد.

وی همچنین از توزیع بیش از ۹ هزار بخاری کم‌مصرف میان خانواده‌های تحت حمایت خبر داد و افزود: شناسایی خانوارهای واجد شرایط جدید برای بهره‌مندی از این وسایل گرمایشی ادامه دارد.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه خدمات گازرسانی به منازل مددجویان، کاهش هزینه‌های تأمین وسایل گرمایشی و کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین منعقد شده است.