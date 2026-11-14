به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حفاظت از منابع طبیعی، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان حامل کالای مشکوک برخورد کردند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۵ کیسه زغال بلوط به وزن مجموع ۷۵۰ کیلوگرم کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان معمولان با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات گفت: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.