به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه آمریکایی آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه اسرائیل معتقد نیست که اوضاع کنونی نیازمند اقدام فوری نظامی علیه ایران باشد.

بر اساس این گزارش، گادی آیزنکوت در ادامه افزوده است: اوضاع امنیتی مستلزم نظارت دقیق بر دولت اسرائیل در دوره گذار است.

وی تصریح کرد: در گفتگو با شرکا درباره تشکیل دولت پیش می‌رویم و همزمان روی بهره‌گیری از همه گزینه‌های موجود کار می‌کنیم.

نخست وزیر مإوری هل تشکیل کابینه اسرائیل همچنین گفت: امنیت اسرائیل بر هر ملاحظه دیگری مقدم است و هرگز نباید برای دستیابی به دستاورد سیاسی، سوءاستفاده شود.