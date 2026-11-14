https://mehrnews.com/x3dC3L ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 7011005 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ تقدیر مردم شیروان از زحمات نیروی انتظامی شیروان- مردم شیروان در دویست و پنجاه و نهمین شب تجمعات، ضمن اعلام همبستگی از زحمات نیروی انتظامی تقدیر کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 7011005 کپی شد مطالب مرتبط پذیرایی مواکب شیروان از تجمعکنندگان وداع بغضآلود با شهید گمنام در شیروان خیابانهای شیروان میزبان روضههای فاطمی شد پژواک عهد و وفاداری مردم شیروان در شب ۲۵۶ بلندتر از همیشه بود برچسبها تجمع مردمی ایران شیروان
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