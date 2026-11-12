https://mehrnews.com/x3dBdZ ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵ کد مطلب 7009057 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵ خیابانهای شیروان میزبان روضههای فاطمی شد شیروان- تجمعات شبانهای که دویست و پنجاه و هفت شب استمرار داشته امشب میزبان سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) بود. دریافت 20 MB کد مطلب 7009057 کپی شد مطالب مرتبط پژواک عهد و وفاداری مردم شیروان در شب ۲۵۶ بلندتر از همیشه بود وداع بغضآلود با شهید گمنام در شیروان قرار ۲۵۵ شیروانیها در هوای سرد پاییزی گرگان، روایت شبهای ایستادگی و عهد ناگسستنی مردم رامیان بیدار است؛ شکوه همدلی در قرار شبانه مردم پذیرایی مواکب شیروان از تجمعکنندگان تقدیر مردم شیروان از زحمات نیروی انتظامی آموزش نظامی جانفدایان در شیروان آغاز شد برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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