به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار مولوی محمدحسن آخند، وزیر مالیه افغانستان و رئیس افغانستانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، به ظرفیت‌های ترانزیتی ایران اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های ایران برای دسترسی افغانستان به خلیج فارس و آب‌های آزاد می‌تواند در خدمت توسعه تجارت دو کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به انتقال بخشی از کالاهای افغانستان به کشورهای همسایه از مسیر ایران افزود: این مبادلات می‌تواند افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذاران توانمندی در افغانستان حضور دارند و می‌توانند به‌ویژه در منطقه چابهار برای ایجاد ترمینال و تأسیسات بندری سرمایه‌گذاری کنند تا حجم مبادلات تجاری افغانستان با جهان در حوزه واردات و صادرات افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: در دولت کارگروه ویژه روابط با افغانستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده است و تعدادی از وزیران مرتبط نیز در آن عضویت دارند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان از موضوعاتی است که این کارگروه به‌طور ویژه دنبال می‌کند.

توسعه همکاری‌های کشاورزی و دامپروری

نوری با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو کشور در بخش کشاورزی، مکانیزاسیون، دامپروری و زراعت را از زمینه‌های مستعد همکاری مشترک دانست و اظهار کرد: آمادگی داریم هر آنچه در افغانستان تولید می‌شود و مورد نیاز ایران است، در اولویت خرید قرار گیرد و نیازهای افغانستان را نیز از ظرفیت‌های تولیدی کشورمان تأمین کنیم.

وی با اشاره به زمینه‌های همکاری فنی و تخصصی دو کشور ادامه داد: در زمینه اصلاح نباتات، اصلاح نژاد دام، تأمین داروها و واکسن‌های دامپزشکی و جوجه یک‌روزه آمادگی داریم همکاری‌های لازم را با افغانستان داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از آمادگی مراکز تحقیقاتی ایران برای آموزش کارشناسان افغانستانی خبر داد و گفت: اخیراً تعدادی از کارشناسان افغانستانی در مراکز تحقیقات کشاورزی کشور حضور پیدا کردند و دوره‌های آموزشی ۱۰ تا ۱۵ روزه را گذراندند. مراکز تحقیقاتی ما آمادگی دارند متناسب با نیاز افغانستان، کارشناسان این کشور را بپذیرند و آموزش‌های تخصصی لازم را ارائه دهند.

وی با اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، همکاری در توسعه کشت‌های جایگزین را نیز از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور برشمرد و اعلام کرد: ایران برای کمک به تولید محصولات جایگزین آمادگی دارد.

تسهیل تجارت و رفع موانع مرزی

نوری تسهیل تردد در مرزهای مشترک و رفع موانع گمرکی را از الزامات افزایش مبادلات تجاری دانست و بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی گمرکات، ساده‌سازی تشریفات مرزی، افزایش ترددهای ترانزیتی و همکاری مشترک برای مقابله با قاچاق تأکید کرد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در مبادی مرزی دو کشور در جریان سفر خود به کابل گفت: پس از این سفر، یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی به همراه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از مرزهای دو کشور بازدید کردند و پیگیری‌های مستمر برای رفع موانع و افزایش حجم تبادلات مرزی ادامه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی از آمادگی ایران برای بازگشایی گذرگاه مرزی یزدان و همکاری در زمینه فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: اسناد خوبی برای همکاری دو کشور آماده شده که نهایی شدن و مبادله آن‌ها می‌تواند به افزایش مبادلات کمک کند. امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، هفتمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور هرچه زودتر در کابل برگزار شود.

مبارزه مشترک ایران و افغانستان با قاچاق، تجارت قانونی را تقویت می‌کند

مولوی محمدحسن آخند، وزیر مالیه افغانستان نیز در این دیدار با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده ایران و افغانستان برای گسترش مبادلات اقتصادی و مقابله مشترک با قاچاق گفت: مبارزه مشترک دو کشور با قاچاق، تجارت قانونی را تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه افغانستان و ایران زمینه‌های متعددی برای همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک دارند، افزود: در بخش‌های زراعت، سرمایه‌گذاری، معادن، حمل‌ونقل، همکاری‌های بانکی و مالی، انرژی و سایر عرصه‌های اقتصادی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری وجود دارد که می‌توان با تلاش مشترک از آنها بهره‌برداری کرد.

رئیس افغانستانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را از دیگر محورهای قابل پیگیری میان دو کشور دانست و گفت: افغانستان در بخش‌های استخراج معادن، زراعت، تولید، انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی از ظرفیت‌های گسترده و ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.